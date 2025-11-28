韓国型ロケット「ヌリ」の4回目の打ち上げは韓国宇宙産業が民間中心体制に本格的に転換される分岐点と評価される。ハンファエアロスペースが設計から製作、組み立て、運用まで全過程を引き受けて遂行し、民間主導の宇宙ビジネスモデルが現実化段階に入ったという分析だ。航空宇宙業界によると、今回4回目となる「ヌリ」の打ち上げは、ハンファエアロスペースが民間主導で国内で初めてロケット製作から組み立て、打ち上げ、運用まで