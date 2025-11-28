JR東京駅構内のエキナカ商業施設･グランスタでは、年末年始の帰省や旅行シーズンに合わせ、2025年12月22日から2026年1月31日までの間、各ショップで年間最も売れた弁当を集めた『TOKYO BENTO EXPO(駅すぽ)』を開催する。記事中では、ボリュームがあり食べ応え抜群な「お肉」(全8品)、ぜいたくな「海鮮･魚介」(全8品)、個性豊かな「バラエティ」(全3品)の3カテゴリーに分けて、『TOKYO BENTO EXPO(駅すぽ)』の弁当計19品を紹介する