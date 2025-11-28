「中国版スターバックス」と呼ばれる中国最大の国産コーヒーブランド、瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）が台北に店舗1号店を開いて台湾進出を推進すると、聯合報など台湾メディアが27日に報じた。関係筋によると、中国アモイ（厦門）に本社を置く瑞幸咖啡は、台湾内の初店舗開設場所として台北の繁華街の一つ、南京東路を選んだ。現在、求人サイトには瑞幸咖啡のロゴを使用した求人広告が掲載さ