韓国で外国人が所有する国内住宅が約10万4000世帯に達することが分かった。28日、国土交通部が発表した外国人の土地・住宅保有統計によると、今年6月末基準で外国人が所有する国内住宅は10万4065世帯で、昨年12月に比べて0．15％増加した。住宅を所有している外国人は10万2477人で、住宅全体のうち比率は0．53％水準だ。所有地域は首都圏が7万5484世帯（72．5％）、地方が2万8581世帯（27．5％）だった。市・道別では、京畿道（キ