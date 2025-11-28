岐阜県と三重県を結ぶ養老鉄道で起きた列車の無免許運転問題で、養老鉄道は運転管理者を交代させました。中部運輸局から、全国初となる運転管理者の解任命令は出されませんでした。 養老鉄道では、今年6月と7月の2回、20代の男性駅員が客を乗せた列車を無免許で運転していました。 その後の監査で、この駅員が運転室の鍵を無断で所持し、頻繁に運転室に立ち入っていたことも明らかになっています。 これを受け、中部