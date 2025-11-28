【モデルプレス＝2025/11/28】Snow Manの阿部亮平が、27日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に佐久間大介とともに出演。自身が作詞・作曲を担当した楽曲「Nine Snow Charge！！」の制作秘話を語った。【写真】スノ阿部にアドバイスした先輩の白衣姿◆阿部亮平、自己紹介ラップ制作秘話告白Snow Man5枚目のアルバム「音故知新」通常盤にボーナストラッ