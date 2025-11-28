民泊営業が許可されていない平日に客を宿泊させ、自治体に嘘の報告をしていたなどの疑いで、警視庁が民泊施設などの強制捜査に乗り出しました。警視庁が家宅捜索に入ったのは、東京・荒川区にある民泊施設と民泊の運営会社です。区の条例では、民泊営業は土日と祝日のみしかできない規定となっていますが、この民泊施設では平日にも客を宿泊させ、区に対して平日には宿泊させてないと嘘の報告をしていた疑いが強まったということで