企業のビジネスマッチングを目的とした商談会が金沢市内で開かれ、参加者は新たな事業を生み出すきっかけを模索していました。商談会は第一生命保険金沢支社が企画したもので、石川県の内外の企業から200人が参加しました。参加者は異なる業種間の商談などを通じて、自社の製品やサービスを紹介し、新たな事業を生み出すきっかけを探していました。第一生命保険金沢支社・原田幸治支社長「地域との繋がりと絆を大切にしてきた。そ