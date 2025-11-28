エンゼルスはレンドンとの契約をバイアウトすることで、補強費に余裕を生もうとしているのか(C)Getty Images稼働率20％の元打点王元打点王の去就が球界を賑わせた。現地時間11月26日、米スポーツ専門局『ESPN』は、エンゼルスのアンソニー・レンドンが球団とのバイアウト協議を進めていると報じた。【動画】衝撃を生んだ名場面エ軍時代の右打者レンドンが放った左打席での圧巻弾ここ数年は野球に対するモチベーションが低下