NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第9週「スキップ、ト、ウグイス。」は、ヘブン（トミー・バストウ）に好意を寄せるリヨ（北香那）が初登場し、その“同志”としてタツ（朝加真由美）を慕う勘右衛門（小日向文世）という“恋する乙女”たちが軸となる物語。予告時点でリヨをトキ（髙石あかり）にとっての“ライバル”と称し、ナレーションの阿佐ヶ谷姉妹も「たまらない、こういう展開！」と視聴者を煽っていたこ