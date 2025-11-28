持ち帰りすし店「小僧寿し」は、11月29日(土)･30日(日)の2日間限定で、「本鮪(ほんまぐろ)中とろたっぷり大祭」を開催する。人気ネタの本鮪中とろをメインに、切り落としの本鮪中とろと鮪を盛り合わせた「鮪たっぷり丼」(税込906円)や、本鮪中とろが入った握り10貫(税込1,078円)などを提供する。そのほか、鮪やサーモンなどの定番のネタを組み合わせた、握り8貫の「プチ満足」(税込637円)もラインアップする。「本鮪中とろたっぷり