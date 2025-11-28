１０月、京都市バスの車内で不審物が見つかった事件で、警察は８０代の男を書類送検していたことがわかりました。廃棄物処理法違反の疑いで書類送検された無職の８０代の男は１０月２１日、京都市バスの車内に紙製の赤い箱を不法投棄した疑いがもたれています。当時、「バスに不審物がある」との通報を受けて警察の爆発物処理班が出動。車内から発見された箱にはＶＨＳテープ数本が入っていたということです。この騒ぎで周