2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が27日、自身のブログを更新。長男（13）と次男（9）の幼少期の写真を公開した 。【写真】「懐かしく良い写真」山田花子が公開した、長男＆次男の9年前ショット山田は、先日誕生日を迎えた愛犬・ジュリエットへ贈られた祝福コメントに感謝を伝え、9年前の長男、次男、愛犬の3ショットを掲載。「みんな若いねジュリエット長生きしてね」と愛ある言葉をつづっている。ブログには、現在の