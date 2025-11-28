紅葉シーズンを迎えた京都市では、インバウンド客などに多言語でクマへの注意を呼びかける看板が設置されました。紅葉スポットとしても知られる左京区八瀬に設置されたのは、「クマ出没注意」などと書かれた看板です。京都市では１０月以降、観光地の嵐山などでもクマの目撃が相次いでいて、市が注意を呼びかけていました。設置した看板は、英語や中国語などで注意の呼びかけのほか、遭遇した際の対処方法がイラストで描か