澤野弘之『錯覚の音』（扶桑社）が2026年2月3日に発売される。 【写真】作曲家・澤野弘之 ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』、アニメ『進撃の巨人』『機動戦士ガンダムUC』『七つの大罪』、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』などーー。数々の人気作の劇半を手掛けてきた作曲家・澤野弘之。『錯覚の音』は数々の名場面を震わせた音楽はどこから生まれたのか、澤野の創作活動の舞台裏に迫った1冊だ。