ブラジルを破るなど躍進を続ける日本代表で光るのはかつてJリーグで輝き、今は欧州で活躍する選手たちの姿である。一方で現在のJリーグにも地域密着を体現し、クラブのために必死に戦う選手たちがいる。シーズン終盤、そういう選手たちに改めてスポットライトを当てようと、その代表格と言えるC大阪の登里享平のもとを訪れてみた。「サッカー選手はサッカーだけをしていれば良いわけではない」川崎フロンターレのレジェンド