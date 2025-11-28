神戸地検は、元兵庫県議の名誉を傷つけたとして逮捕されていたＮＨＫ党の党首・立花孝志被告を、名誉毀損の罪で起訴しました。ＮＨＫ党の党首・立花孝志被告（５８）は、選挙の街頭演説などで元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言し、竹内さんの名誉を生前と死後にわたって傷つけた疑いで１１月９日に逮捕されていました。立花被告は警察の調べに、発言自体について