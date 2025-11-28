元サッカー日本代表の槙野智章さんは11月27日、自身のInstagramを更新。「第23回ベストフォーマリスト」授賞式に出席し、“フォーマルウェアを素敵に着こなせる“人に贈られるベストフォーマリスト賞を、妻で俳優の高梨臨さんと共に受賞したことを報告しました。【写真】槙野智章＆高梨臨、美しすぎるフォーマルウエア姿初の“夫婦で受賞”槙野さんは「2025年ベストフォーマリストを受賞しました！」とつづり、1枚の写真を掲載。タ