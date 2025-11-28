プロ野球・DeNAは28日、FA権を行使した桑原将志選手の退団を発表。本人からのコメントもあわせて公開しました。桑原選手は2011年ドラフト4位で福知山成美高からDeNAに入団。14年目を迎えた今季、FA権の行使を発表しました。コメント内では、FA権を行使し西武へ移籍する旨を表明。続けて「ベイスターズファンの皆さまの応援がいつも気持ちを奮い立たせてくれて、勇気を与えてくれました。応援歌にもありました『ガッツマン』。今の