性風俗店に女性を紹介したとして、警視庁保安課は28日までに、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、大規模スカウトグループ「アクセス」元幹部の無職田中航哉容疑者（29）＝東京都中野区鷺宮4丁目＝を逮捕した。田中容疑者に紹介料を払ったとして、風営法違反の疑いで、小川広樹容疑者（53）＝新宿区百人町2丁目＝ら店従業員の男2人も逮捕した。田中容疑者の逮捕容疑は昨年7月、品川区の風俗店に20代女性を紹介した疑