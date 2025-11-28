東京都は、物価高騰対策として、都の公式スマホアプリ「東京アプリ」で１５歳以上の都民に計１万１０００円相当のポイントを付与する方針を固めた。このほか出産後の家庭の負担軽減策なども加えた総額約１１００億円の補正予算案を１２月２日開会の都議会定例会に提出する。都関係者が明らかにした。東京アプリは、行政サービスのデジタル化を促進するため、今年２月に配信を始めた。アプリで紹介する催しやボランティアに参加