低迷が続く韓国MBCドラマを再建するため、IUとビョン・ウソクが先鋒として立つ。【写真】ビョン・ウソク、鍛え上げた肉体美MBCは2026年上半期の最も期待される作品として、IUとビョン・ウソクが主演する新しい金土ドラマ『パーフェクト・クラウン（原題）』を準備中だ。舞台は架空の「21世紀立憲君主制の大韓民国」。制作陣によると、「すべてを持つ財閥だが、身分が平民であることに苛立つ女、ソン・ヒジュ（IU）、王の息子であり