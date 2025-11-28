サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は２８日、国際親善試合のカナダ戦に向けて、試合会場の長崎市・ピーススタジアムｂｙＳｏｆｔＢａｎｋで前日練習を行った。冒頭１５分の公開部分では主将のＭＦ長谷川唯（２８）＝マンチェスター・シティー＝が、軽いランニングなどの別メニュー調整だった。ＷＥリーグで得点ランキング首位のＭＦ吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）、熊谷紗希（ロンドン・シティ）らがボールを使い、体を動か