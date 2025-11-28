羽田空港の第2ターミナルで、広範囲でトイレが使えなくなっていて、混乱が広がっている。羽田第2ターミナルのトイレ半数以上が使用不能に第2ターミナルのトイレの前には張り紙が貼られ、使用できなくなっていた。羽田空港のターミナルビルを運営する会社によると、午前5時ごろ、第2ターミナルで「トイレの洗浄水が流れない」と、空港職員から防災センターに連絡があった。主に全日空の便が発着する第2ターミナルでは28日午前11時半