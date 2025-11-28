韓国代表の日韓W杯4強に貢献し、Jリーグでも指揮を執ったピム・ファーベークさんがこの世を去って6年が経った。【写真】日韓W杯予備メンバーも…38歳で急逝の韓国人Jリーガーファーベークさんは2019年11月28日、がん闘病の末にこの世を去った。63歳だった。当時、韓国サッカー協会は「ピム・ファーベーク氏の永眠の知らせに、韓国サッカーの輝く瞬間が次々と思い浮かんだ。そのすべてが彼とともにしたからこそ可能だった」とし、「