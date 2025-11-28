専業主婦（夫）は配偶者の収入で家計運営をすることが多いでしょう。 専業主婦のAさんは、夫から毎月一定額の生活費をもらってやりくりしています。余った分を貯金してきたら150万円貯まりました。この場合、夫婦間でも贈与になってしまうのでしょうか。 生活費には贈与税はかからない 夫婦間でもあげる・もらうは贈与となり、贈与税の対象となります。贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかるものですが