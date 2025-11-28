今週末(29日〜30日)は晴れて行楽日和になる所が多いですが、12月に入ると一時的に強烈な寒気が南下してきます。3日(水)〜4日(木)は日本海側で広く雪が降り、大雪となる所も。晴れる太平洋側も厳しい寒さとなるでしょう。空気の乾燥による火災にも注意が必要です。12月3日〜4日に強烈寒気日本海側は大雪の所も西日本の平地も積雪か11月最後の土日(29日〜30日)は高気圧に覆われるため、西〜東日本は晴れて行楽日和に。北日本は日