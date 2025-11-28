11月23日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・練馬区で出会った嶋粼さん（66）の家について行きました。【動画】消費者金融へ直行？66歳ガードマンを突き動かす“アメリカLover”の正体＆歴史に残る酔っぱらい女性夜の練馬駅で1人の男性を発見！ 何でも「お金が急に必要で、消費者金融の店を探している」そう。男性の名前は嶋粼さん。5万ちょっとのお金が必要な理由を