【八奈見杏菜】 2026年6月 発売予定 価格：19,800円 コトブキヤは、フィギュア「八奈見杏菜」を2026年6月に発売する。価格は19,800円。 本製品は、TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」より、食いしん坊な幼なじみ系ヒロイン「八奈見杏菜」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 元気いっぱいに跳ねる姿で立体化しており、ふわりと舞う髪やスカート、動き