◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２８日、東京競馬場欧州最強馬・カランダガン（セン４歳、Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、帯同馬と共にダートコースをキャンターで１周。状態面に大きな変化はなく、変わらず軽快な動きを見せている。ロベル助手も「馬はスムーズに動けていました。すべて順調で、レースに向けて仕上がっています」と納得の表情を浮かべた