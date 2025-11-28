10月の静岡空港の搭乗者数は6万6000人あまりで、10月としては過去最多となりました。静岡県によりますと、10月の静岡空港の搭乗者数は6万6145人で、去年（2024年）の同じ月より1万人近く増加し、10月としては過去最多となりました。搭乗者数が前の年の同じ月を上回るのは16か月連続です。内訳では、国内線が4万2378人で、去年より500人ほど減少したものの、国際線が2万3767人と1万人ほど増加しました。その増加分の大半を占めるの