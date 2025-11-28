少女にわいせつな行為をした罪に問われている愛知県一宮市の小学校教諭が、懲戒免職されました。 【写真を見る】監督務めるスポーツチームの12歳･14歳の少女に車内で体を触るなどわいせつ行為 おととい有罪判決を受けた31歳小学校教諭を懲戒免職 （愛知県教育委員会の会見 午前11時ごろ）「誠に申し訳ございません」 きょう付で懲戒免職されたのは、一宮市立小学校の教諭・小島大輝被告31歳です。愛知県教育委員会