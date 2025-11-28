元SKE48で現在はアイドルグループ「お願い！！フルハウス」のプロデューサーとして活動している北川綾巴（きたがわ・りょうは）が、「週刊ポスト」2025年11月28日発売号で5年ぶりとなるグラビアに挑戦した。ノーブラのオーバーオールやタイトな「カルバン・クライン」のランジェリーなど、話題性の高い"攻め"の衣装を選んだ理由を明かした。【写真多数】元SKE48が挑戦した「全裸オーバーオール」「どうやって隠しているの？」