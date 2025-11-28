現時点では後継車の計画はなしBMWは、長年生産してきたロードスター『Z4』の最終モデルとして『ファイナル・エディション』を発表した。来年3月に生産終了し、当面の間は後継車の販売計画はない。【画像】レッドのアクセントが目を引く特別な装いの最終モデル【BMW Z4ファイナル・エディションを詳しく見る】全21枚現行G29型Z4の最後を締めくくるファイナル・エディションは、欧州で2026年1月下旬より受注開始となる。Z4ファイナ