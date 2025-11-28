歌手の藤あや子（64）が、28日までに自身のブログを更新。歌手の吉幾三（73）から届いた恒例の“冬ギフト”を公開した。【写真】「これは本当に貴重」吉幾三から届いた“幾三ちゃん家のりんご”を公開した藤あや子藤は「幾三ちゃん家のりんご」とつづり、箱に詰まった色鮮やかなリンゴの写真をアップ。「毎年送ってくださる吉幾三さんからの津軽りんご」と、長年の交流を明かした。さらに、皮をむき皿に盛られたリンゴの写真