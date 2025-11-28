吉田町は子育て世代の子どもの送迎負担を軽減するため、塾などへの移動を支援する「子ども特別便」の試験運行を12月から開始します。”ぎゅっと”カー子ども特別便は、町が契約した10人乗りのワゴン車を子どもの習い事や塾などへの移動で利用し子育て世代の親の送迎負担を軽減しようというものです。小学3年生から18歳までの児童生徒が対象で、160か所以上の従来の乗り合い送迎サービスの停留所に加え、塾の近くの子ど