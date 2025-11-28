大分市で起きた大規模火災は依然、全体の鎮火には至っていませんが28日午後、住宅地のある半島部分について市は鎮火したと発表しました。また、28日から一部の被災者が規制区域への立ち入りを許可され自宅に一時的に戻る姿が見られました。この火事は今月18日に大分市佐賀関で発生し、182棟が燃え、1人が亡くなりました。火災現場周辺は現在も立ち入りが規制されていますが、28日から一部の被災者が中に入ることが許可されています