【新華社北京11月28日】中国国際貿易促進委員会（貿促会）は27日、全米商工会議所の招きに応じ、12月初めに中国企業家代表団を派遣すると明らかにした。貿促会の楊帆（よう・はん）スポークスパーソンは同日の記者会見で、訪米団には農業・食品、機械・電子機器、金融サービス、越境貿易、物流・運輸、バイオ医薬、トレンドカルチャーなど幅広い分野の企業が参加すると説明した。代表団は米政財界と広く交流し、中米ビジネス交