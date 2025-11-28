2025年11月11日(火)からスターバックスのペットボトルコーヒーのシリーズ4種から期間限定パッケージデザインが発売されています♪豊かなコーヒーの香りやコク、深煎りのコーヒーの余韻が楽しめる500mlペットボトル入りのコーヒー。気軽にどこでもスターバックスの本格的なコーヒーが楽しめます!”GRAB&GO”シリーズは全国のセブン