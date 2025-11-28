米フロリダ州で記者団を前に話すトランプ大統領＝27日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、高関税措置による収入増などにより「今後数年間で所得税を大幅に削減する。全面的になくすかもしれない」と述べた。来年11月の中間選挙に向けて経済的な成果を訴え、与党共和党を有利にする狙いがあるとみられる。フロリダ州で記者団を前に語った。関税収入は「一部が分配金のような形で国民に還元され、多くは債務