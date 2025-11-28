11月28日午前、新潟市東区を中心に停電が発生しました。この影響で新潟空港では一部の運航便や施設にも影響が出ましたが、順次稼働を再開しているということです。東北電力ネットワークなどによると、28日朝から新潟市東区を中心に約300世帯で停電が発生したということです。28日正午現在、解消しています。新潟空港の管理会社などによると、この影響で新潟空港では旅客ターミナルビル、貨物ビル、管制塔など新潟空港