私はナオコ。ひとり娘のアイカに「相手のヒロトくんにも結婚の挨拶をさせなさい」と言ったことで連絡が途絶えてしまいました。私は夫にすべての不満をぶちまけました。そして夫がアイカ夫婦と会う約束をしたと伝えてきました。それはお互いの気持ちを告げるため、話し合いの場を持つこと。私は考えの足りない若いふたりを諭すにはぴったりな場だと思いました。せっかくわが家に来たというのに、気まずそうなアイカとヒロトくん……