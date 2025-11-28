ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「セブンイレブン」がコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」が、12月2日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗で開催される。【写真】無限の胃がほしい！『ちいかわ』×「セブンイレブン」コラボ商品一覧■昨年の反響受け商品数アップ！今回開催される「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」は、『