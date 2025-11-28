並んで座ってVサイン世界的なレジェンド声優と多くのアニメで活躍している若手人気声優のコラボショットが実現し、大きな反響を呼んでいる。「松本梨香さんと象に乗ってます最高ーーーー‼‼‼」とXに書き込んで、ゾウに乗ったショットをアップしているのは人気声優の前田佳織里(29)＝福岡県北九州市出身。前田の隣で仲良くVサインを掲げているのは声優界のレジェンドの松本梨香(56)。人気アニメ「ポケット