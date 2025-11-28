＜カシオワールドオープン2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔は前半で2ボギー・2ダブルボギー・1クアドラプルボギーの「46」を叩き、トータル12オーバー・106位に後退している。【連続写真】 “平成の怪物”松坂大輔のドライバースイング1番はナイスパーセーブで滑り出したが、2番でダブルボギー、