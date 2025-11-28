映画を通じて広島を世界に発信する「広島国際映画祭」が開幕しました。 「広島国際映画祭」は世界１０の国と地域から国内初公開を含む３０作品が上映されます。 開幕式には国内外から招待された監督やゲストら約３５人が登場しました。 アニメーション映画監督 片渕須直さん「広島や平和・戦争について語る映画がたくさん出品されている。原爆が投下された現地に平和を祈る人たちが集まることの意義が世界にも伝わってい