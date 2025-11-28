11月の定例熊本県議会が開会し、今年8月の記録的大雨からの復旧費用などを盛り込んだ約76億3700万円の一般会計補正予算案が提出されました。 【写真を見る】熊本県議会開会約76億3700万円の一般会計補正予算案を提出大雨からの普及費用など 木村知事は11月28日の県議会で今年8月の記録的大雨からの復旧状況に触れ、自宅が被災した600人以上が応急住宅に入居している状況を説明しました。 木村敬知事「今定例会には自宅再建