航空自衛隊浜松基地に所属する男性自衛官が覚醒剤を使用したとして、懲戒免職処分を受けました。隊員は調べに対し、「2025年5月以降は毎日のように覚醒剤を使用していた」と話しているということです。 懲戒免職処分を受けたのは、航空自衛隊浜松基地にある中部航空音楽隊に所属していた3等空曹の男性(34)です。浜松基地によりますと、3等空曹は2025年9月ごろ、浜松市内にある下宿先などで覚せい剤を使用したということです。 浜