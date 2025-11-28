アニメ『ガンダム』シリーズ初となるディナーショー『新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-（オペレーション・リユニオン）』のキービジュアルが公開された。登壇キャスト5人が演じるキャラクターたちが、新たにデザインされた衣装に身を包んだ、あさぎ桜さん描き下ろしによる特別なビジュアルとなっている。【画像】新衣装デザイン！販売される『ガンダムW』ディナーショーのグッズイベントでは