前の話を読む。失恋のストレスをサトコにぶつけ続ける横田。仕事をサボるだけでなく自分のミスをサトコの責任と言い出す。サトコは言い訳せずリカバーするが上司に呼び出され…。■理解のある上司■大事にしたくないサトコ■ひとりじゃない■しかし仕事に行きにくくなり…上司は普段からサトコの堅実な仕事ぶりを知っていました。それだけに大きな仕事のミスはサトコらしくない、と感じているようです。しかし横田は「サトコに教え